افتتاح الدورة 25 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي اليوم

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افتتحت اليوم أعمال الدورة الـ25 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي.وصرحت الأمانة العامة للمهرجان بأنه تم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "البقرة الأولى"، في دار الفيلم بمدينة بوسان في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، وأضافت أنه سيتم عرض 192 فيلما تم إنتاجها في 68 دولة، حتى يوم 30 من هذا الشهر.الجدير بالذكر أن مهرجان هذا العام يركز على عرض الأفلام دون إقامة حفلي الافتتاح والختام، من أجل المساعدة في عدم تفشي فيروس كورونا، كما لن تقام فعالية السجادة الحمراء التي تعتبر من أهم فعاليات المهرجان.وسيتم اليوم في أول أيام المهرجان عرض فيلم "فرقة سباعية: قصة هونغ كونغ" في المسرح المفتوح التابع لدار السينما في الساعة الثامنة مساء اليوم، بينما تم اختيار فيلم الرسوم المتحركة الياباني "جوجي، والنمر والأسماك" الذي أنتجه المخرج "تامورا كوتارو"، ليتم عرضه في نفس المسرح بعد ظهر يوم الثلاثين من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يستمتع محبو الأفلام بمشاهدة الكثير من الأفلام الممتازة بما في ذلك عدد من الأفلام الفائزة بمختلف الجوائز في مهرجانات السينما العالمية.وفي ظل تطبيق المستوى الأول من نظام التباعد الاجتماعي، يمكن شغل 25 % فقط من إجمالي عدد المقاعد في دور السينما.ومن المقرر إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة على هامش المهرجان، بما فيها منتدى سينمائي، وحفل توزيع جوائز الأفلام الآسيوية لعام 2020، وحفل توزيع جوائز المحتويات الآسيوية عبر الإنترنت.