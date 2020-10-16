وفيات بعد تطعيم الإنفلونزا في بعض المدن الكورية

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توفي رجل في السبعينيات من العمر في مدينة "ديغو" بعد أن تلقى تطعيما ضد الإنفلونزا، لتكون هذه حالة الوفاة الخامسة من نوعها في كوريا.وقالت بلدية ديغو إن الرجل البالغ من العمر 78 عاما، والمقيم في منطقة "دونغ كو" بالمدينة، قد تلقى اللقاح المجاني في عيادة قريبة من بيته يوم أمس، وبعد أن نقل إلى مستشفى في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، توفي في منصف الليل.وأضافت أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض باركنسون ومرض الانسداد الرئوي المزمن والرجفان الأذيني غير النظمي.وحصلت البلدية على قائمة تضم 97 شخصا تلقوا نفس النوع من اللقاحات في تلك العيادة من أجل مراقبتهم جميعا.وكانت جزيرة "جيجو" ومنطقة "كو تشانغ" بمقاطعة شمال جولا، ومدينة "ديجون" ومدينة "إنتشون"، قد شهدت جميعا وفيات بعد تلقي تطعيم الإنفلونزا خلال اليومين الماضيين، مما جعل من السلطات الصحية تسعى إلى التعرف على العلاقة بين تلقي تلك اللقاحات وحدوث حالات الوفاة.ويشار إلى أن حوالي 82 ألف شخص قد تلقوا لقاحات من نفس النوع حتى الآن، وتم الإبلاغ 3 حالات شهدت استجابات غريبة، بما في ذلك الحساسية.ومن المنتظر أن تتوصل السلطات الصحية إلى استنتاج نهائي بعد الحصول على نتائج تشريح جثة المتوفي في ديغو. وأكدت السلطات الصحية على أنه لا توجد ضرورة حاليا لوقف مشروع التطعيم الوطني ضد الإنفلونزا، بناء على الحقائق التي تم التأكد منها حتى الآن.