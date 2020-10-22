9% انخفاضا في التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا

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قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن قيمة التجارة العالمية قد تنخفض بنسبة تقترب من 10% على أساس سنوي في عام 2020، وسط عمليات الإغلاق التي تسبب فيها وباء كورونا، والعوائق الاقتصادية الأخرى.وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجاة والتنمية "أونكتاد"، أمس الأربعاء، إنه على الرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد الصيني، فإنَّ قيمة التجارة العالمية ستنخفض بنسبة تتراوح بين 7% إلى 9% على أساس سنوي في العام الجاري 2020.وقال التقرير إن تداعيات الوباء قد بلغت أشدها في الربع الثاني عندما عانت الدول في جميع أنحاء العالم من انخفاض بنسبة 19% على الأقل في قيمة التجارة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.لكن التجارة العالمية تعافت في الأشهر التالية، وسجلت انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بلغ 4.5% في الربع الثالث.وتوقع التقرير تحقيق انخفاض بنسبة 3% في قيمة التجارة العالمية في الربع الرابع، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بفيروس كورونا قد تستمر إلى ما بعد تلك الفترة.