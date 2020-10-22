السلطات الصحية تنفي وجود صلة مباشرة بين حالات الوفاة ولقاح الإنفلونزا

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه تم تسجيل حالات وفاة عقب تلقي لقاح الإنفلونزا، ولكن تبين أن معظمها كان بسبب حالات صحية كامنة.وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء أنه منذ عام 2009 وحتى بدء برنامج التطعيم الحكومي هذا العام خلال الشهر الماضي، تم تسجيل 25 حالة وفاة بعد تلقي اللقاح، بما في ذلك حالتان في العام الماضي، ولم يكن اللقاح هو السبب المباشر في حدوث الوفاة إلا في حالة واحدة.وكانت الضحية المذكورة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، وتوفيت في فبراير من عام 2010 بعد تلقيها لقاح الإنفلونزا في عام 2009، حيث تم تشخيصها بمتلازمة "ميلر فيشر"، وهو مرض عصبي مكتسب نادر.وقد تم الكشف عن تلك النتائج بعد إعلان السلطات الصحية عن وفاة 9 أشخاص حتى الآن، في غضون أيام من تلقيهم لقاح الإنفلونزا في الأسابيع الأخيرة.وقالت الوكالة إن حالات الوفاة الأخيرة لا يرجح كونها بسبب التطعيم، على الرغم من أن السلطات الصحية لا تستبعد أن يكون رد الفعل التحسسي من الأسباب المحتملة للوفاة.