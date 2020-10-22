سيول تعيد التأكيد على تنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين

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أعاد وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" التأكيد على أهمية إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين، وتنفيذ برنامج الجولات السياحية الفردية إلى كوريا الشمالية.وفي رسالة بالفيديو إلى منتدى عالمي استضافه المعهد الكوري للتوحيد الوطني أمس الأربعاء، قال "لي" إن هذا "هو الطريق إلى المستقبل"، ومؤكدا على أنه "التزام لا ينبغي إهماله".وأضاف الوزير أن المهام المطروحة حاليّا تشمل إعادة ربط وتحديث الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين، وتنفيذ برنامج الجولات السياحية الفردية إلى كوريا الشمالية، وتسهيل المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على أساس الثقة بين الكوريتين.كما شدد على الحاجة إلى وجود تجمع لمنطقة شرق آسيا، مثل الاتحاد الأوربي أو رابطة دول جنوب شرق آسيا.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد اقترح إطلاق هيئة تعاون لمنطقة شمال شرق آسيا بشأن الشؤون الصحية والحجر الصحي، وذلك خلال كلمته الرئيسية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.