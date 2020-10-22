مزاعم جديدة في فضيحة الاحتيال الضخمة

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قدم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة الاحتيال المالي الضخمة مزاعم جديدة ضد بعض وكلاء النيابة العامة، أمس الأربعاء، عشية جلسة التدقيق البرلماني على مكتب المدعي العام الأعلى.وأرسل "كيم بونغ هيون"، الرئيس السابق لشركة "ستار موبيلتي" والمشتبه به الرئيسي في فضيحة الاحتيال المتعلقة بشركة "لايم" لإدارة الأصول"، رسالة إلى شبكة "كي بي إس" أمس الأربعاء، زعم فيها أنه و"لي جونغ بيل"، نائب الرئيس السابق لشركة "لايم"، قد تلقيا مساعدات من وكلاء النيابة عندما كانوا هاربين لأكثر من خمسة أشهر، إلى أن تم القبض عليهم في أبريل.وفي الرسالة المكونة من 14 صفحة، قال "كيم" إن وكلاء النيابة نصحوهم بالفرار وأخبروهم بكيفية الاختباء، كما أخبروهم حتى بكيفية استخدام الهواتف المحمولة دون أن يتم تعقب أماكنهم.وبالإضافة إلى ذلك، قال "كيم" إنه عرض 50 مليون وون على رئيس مكتب النيابة العامة في مدينة "سو وان"، عن طريق أحد معارفه، عندما كان يجري تحقيقات معه بشأن الاختلاس المزعوم من شركة حافلات محلية.وادعى "كيم" أنه بعد تقديم الرشوة المزعومة لم تصدر مذكرة توقيفه لمدة.