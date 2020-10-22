وفاة 11 شخصا بعد تلقيهم لقاح الإنفلونزا

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ارتفع عدد المواطنين الكوريين الذين لقوا حتفهم بعد تلقي لقاحات الإنفلونزا إلى 11 شخصا، مما أثار مخاوف بشأن سلامة تلك اللقاحات المجانية.ووفقا لمدينة "ديجون"، توفيت امرأة في السبعينيات من العمر في تلك المدينة في حوالي الساعة 1:10 من صباح اليوم الخميس، بعد تلقيها لقاح الإنفلونزا في عيادة محلية صباح يوم الاثنين الماضي.وأوضحت إدارة المدينة أنه قد ظهرت على المرأة البالغة من العمر 79 عاما أعراض القيء الشديد والحمى منذ مساء الاثنين، ثم واجهت صعوبة في التنفس في اليوم التالي وفقدت الوعي، وتم نقلها إلى مستشفى محلي يوم الثلاثاء حيث ظلت تتلقى علاجا منذ ذلك الحين في وحدة العناية المركزة، وحتى وفاتها.ولم يكن لدى تلك المرأة المسنة أمراض مزمنة مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.وتعد هذه الوفاة هي الحالة الثانية في المدينة، والحادية عشرة في جميع أنحاء البلاد.وكانت "جونغ أون كيونغ" رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية قد أعلنت منها أول من أمس الأربعاء أن السلطات الصحية لم تجد أي صلة بين حالات الوفاة الأخيرة ولقاحات الإنفلونزا.