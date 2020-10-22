وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والصيني يناقشان الأوضاع الأمنية

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ناقش وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والصين الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون والتبادلات الدفاعية بين البلدين.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" ونظيره الصيني "وي فنغ" اتصالا هاتفيّا أمس الأربعاء، بناء على طلب من الجانب الصيني، حيث أوضح الوزير "سوه" الظروف الأمنية الأخيرة، وطلب من بكين مواصلة القيام بـ"دور بناء" لإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، شدد "وي" على أن جيشي البلدين في حاجة إلى بذل جهود مشتركة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مع الحفاظ على التواصل الوثيق ومتابعة التبادلات والتعاون.كما وجه الوزير الصيني دعوة إلى الوزير الكوري "سوه" لزيارة الصين، واتفق الجانبان على العمل لمواصلة الاتصالات والتبادلات عبر قنوات متنوعة، بما في ذلك زيارات الوزراء في الوقت المناسب.