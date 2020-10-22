كوريا تواصل جهود دعم مرشحتها لرئاسة منظمة التجارة العالمية

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واصل الرئيس "مون جيه إين" جهوده الدبلوماسية عبر الهاتف أمس الأربعاء، لدعم مسعى وزيرة التجارة "يو ميونغ هي" للحصول على منصب رئاسة منظمة التجارة العالمية.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، أجرى "مون" مكالمات هاتفية مع رئيسة وزراء الدانمارك "ميت فريدريكسن"، ورئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي"، وطلب منهما الدعم لترشيح وزيرة التجارة الكورية.وفي المحادثات الهاتفية، قال الرئيس "مون" إن "يو" هي أفضل شخص يمكنه أن يوازن بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية، وتنفيذ عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية بنجاح.وهنأ رئيسا الوزراء الدنماركية والهندي الرئيس مون لتقدم المرشحة الكورية إلى الدور النهائي، وتمنيا أن تحقق نتائج جيدة.وتتنافس وزيرة التجارة "يو" مع "إنغوزي أوكونجو إيويالا" المرشحة النيجيرية، في المرحلة الثالثة والأخيرة، على رئاسة منظمة التجارة العالمية.وسيتم الإعلان عن الرئيس الجديد للمنظمة يوم 7 نوفمبر.