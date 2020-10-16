صندوق النقد يؤكد أن كوريا هي الأقل تضررا بخسائر كورونا الاقتصادية

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أجرى "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري محادثات عبر الفيديو مع "كريستينا جورجيفا" رئيسة صندوق النقد الدولي حيث تقاسم الجانبان التجارب الكورية في مكافحة جائحة كورونا.ووفقا للوزارة الكورية، قالت رئيسة صندوق النقد إن كوريا هي أقل الدول تضررا من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بفضل تعاملها السريع مع الوباء.كما أشارت إلى أنها سوف تشارك طريقة كوريا في مكافحة وباء كورونا مع الدول الأعضاء في الصندوق للاستفادة منها.ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الكوري أن الدعم الجريء للتعافي الاقتصادي من خلال تخصيص 4 ميزانيات إضافية خلال عام واحد، إلى جانب بذل جهود لتطبيق التدابير الاحترازية الوقائية، قد لعب دورا كبيرا في تقليل الخسائر.ودعا الوزير "هونغ" رئيسة صندوق النقد الدولي لزيارة كوريا بعد تحسن الأوضاع المتعلقة بكورونا.