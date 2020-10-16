سيول تطلب من طوكيو الكشف عن معلومات حول تصريف المياه الملوثة نوويا

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التقى "لي ناك يون" زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم بـ"دوميتا كوتشي" السفير الياباني لدى سيول حيث طلب منه الكشف عن المعلومات المتعلقة بتصريف مياه ملوثة نوويا من محطة فوكوشيما إلى المحيط.وبعد المقابلة قال "لي" للصحفيين إنه أكد للسفير الياباني على ضرورة الكشف عن تلك المعلومات بشكل شفاف، مع أهمية تنفيذ مثل هذا العمل بعد الحصول على موافقة من قبل المجتمع الدولي.وأضاف أن السفير الياباني رد عليه قائلا إنه يعرف حق المعرفة قلق كوريا رغم أن الحكومة اليابانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، وأنه قبل طلب زعيم الحزب الحاكم "لي".كما أوضح السفير "دوميتا" أيضا أن وكالة الطاقة الذرية اليابانية أكدت على أن تصريف المياه الملوثة يمكن تنفيذه تقنيا وهو يتوافق مع العادات الدولية.بالإضافة إلى ذلك، قال "لي" إن السفير الياباني أعرب عن أمله في استئناف التبادلات والرحلات الجوية بين كوريا واليابان، مشيرا إلى أن التدابير الاقتصادية اليابانية ضد كوريا جاءت ردا على مسألة التعويضات في قضية العمل القسري، ولهذا لابد من حل هذه المسألة أولا.