16 وفاة بعد تعطيم الإنفلونزا في مختلف أنحاء البلاد

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بلغ إجمالي عدد الوفيات التي حدثت بعد تلقي تطعيم الإنفلونزا المجاني في كوريا حتى الآن 16 حالة وفاة، بعد أن توفي مسنان في السبعينيات من العمر في مدينتيْ "تشانغ وان"و"سونغ جو" بمقاطعتي جنوب وشمال كيونغ سانغ، اليوم.وفي مدينة إنتشون توفي مسن آخر في السبعينيات من العمر بعد تلقي التطعيم هناك.وفي مدينة "سون تشون" بمقاطعة جنوب جولا اكتشف مسن في الثمانينيات من العمر وقد فقد وعيه في بيته اليوم بعد أن كان قد تلقى التطعيم يوم 19 من هذا الشهر، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد ذلك.وقالت السلطات الصحية إنه لم تظهر عليه أي أعراض غير مألوفة بعد تلقيه التطعيم، رغم أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.وبدءا بوفاة طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاما بعد تلقيه التطعيم في مدينة إنتشون يوم 16 من هذا الشهر، استمرت حالات الوفاة في الحدوث، مما أثار قلقا كبيرا بين المواطنين الكوريين.وتجري السلطات الصحية تحقيقات للتعرف على العلاقة بين حالات الوفاة والتطعيم.وخلال عمليات التفتيش البرلماني اليوم بواسطة لجنة الصحة والرفاهية، قالت "جونغ اون كيونغ" مديرة هيئة المراقبة على الأمراض إنه لم يتم التأكد من وجود علاقة واضحة حتى الآن بين تلك الوفيات وتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يستدعي وقف مشروع التطعيم.