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المحلية

الجمعية الطبية الكورية توصي بوقف برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا

Write: 2020-10-23 09:52:54Update: 2020-10-23 09:54:02

الجمعية الطبية الكورية توصي بوقف برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا

Photo : YONHAP News

أوصت الجمعية الطبية الكورية الحكومة بوقف برنامج التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية لمدة أسبوع، وسط المخاوف المتزايدة من سلسلة حالات الوفاة بعد تلقي اللقاح.
وأعلنت الجمعية التي تضم حوالي 130 ألف عضو عن موقفها من هذه القضية في مؤتمر صحفي أمس الخميس، حيث قالت إنها أرسلت بالفعل تعليمات إلى عيادات الأعضاء في جميع أنحاء البلاد بوقف تقديم اللقاح مؤقتا اعتبارا من اليوم الجمعة.
وترى الجمعية أنه يجب وقف برنامج التطعيم إلى أن يتم تحديد وجود ارتباط أو عدم وجود ارتباط واضح بين لقاح الإنفلونزا وحالات الوفاة الأخيرة، وحثت الحكومة على تأمين "أساس طبي" يضمن سلامة اللقاح والتطعيم.
لكنها أكدت أن معظم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل لا يجب أن يشعروا بالقلق، وطلبت منهم مراجعة الطبيب على الفور إذا ظهرت عليهم أعراض غير طبيعية.
وفي إشارة إلى حالة "القلق" بشأن برامج التطعيم التي أبلغ عنها الأطباء الأعضاء في الجمعية، تعهد رئيس الجمعية الطبية الكورية "تشيه ديه جيب" باتباع اتجاه مختلف عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تعتزم مواصلة التطعيم.

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