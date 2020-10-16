جمعية اللقاح الكورية توصي باستمرار برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا

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اتفقت جمعية اللقاح الكورية مع الحكومة في موقفها بشأن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وقالت إنه يجب أن يستمر على الرغم من حالات الوفاة الأخيرة المسجلة بعد تلقي التطعيم.وفي بيان صدر أمس الخميس، قالت الجمعية التي تمثل خبراء اللقاح في كوريا الجنوبية إن التلقي المستمر للقاح ضروري لتجنب تفشي وباء آخر إلى جانب كورونا في نفس الوقت، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.واستبعدت الجمعية أن تكون الوفيات بسبب مشكلة في اللقاح، قائلة إن حالات الوفاة كانت متنوعة في المناطق والأعراض واللقاح الذي تم تلقيه.كما استبعدت أن تكون الوفيات مرتبطة بسوء عملية الشحن التي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، موضحة أن تعرض اللقاح لدرجات حرارة عالية قد يضعف فعالية اللقاح، ولكن لا يوجد دليل على أنه قد يسبب ضررا للناس.وفي وقت سابق، عارضت الجمعية الطبية الكورية موقف الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونصحت الحكومة والعيادات وأعضاءها بالتوقف عن تقديم اللقاح مؤقتا حتى يتم فحص العلاقة المحتملة بين اللقاح وحالات الوفاة.ويذكر أنه حتى ظهر أمس الخميس تم الإبلاغ عن 27 حالة وفاة في أعقاب تلقي اللقاح منذ يوم الجمعة الماضي.