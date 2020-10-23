وزيرة العدل تأمر بإجراء تحقيق حول فساد المدعين العامين المزعوم

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واصلت وزيرة العدل "تشو مي إيه" والمدعي العام الأعلى "يون سوك يول" اشتباكهما بشأن التحقيقات رفيعة المستوى أمس الخميس.وقد أمرت الوزيرة بإجراء تفتيش مشترك من قبل وزارتها ومكتب المدعي العام الأعلى، فيما يتعلق بالتحقيقات في قضية شركة "لايم" لإدارة الأصول.وأمرت "تشو" بإجراء التفتيش المشترك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تستر في عمليات التحقيق أو إبلاغ نتائج التحقيقات للتسلسل القيادي الأعلى، أو ما إذا كان التحقيق قد انحرف لصالح السياسيين المعارضين المشتبه في تورطهم في القضية.ويأتي هذا الأمر بعد أن قال المدعي العام الأعلى "يون" في جلسة برلمانية إنه لم يتلق أي تقارير تفيد بأن المدعين العامين تعرضوا لأي ضغط من المشتبه به الرئيسي في فضيحة شركة "لايم"، قبل أن تنشر وسائل الإعلام هذه المزاعم.وفيما يتعلق بالأمر الذي أصدرته الوزيرة، أعرب "يون" عن مخاوفه من أن الأمر قد يُنظر إليه على أنه تدخل في تحقيقات النيابة.