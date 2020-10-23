مخاوف بشأن لقاح الإنفلونزا وسط المزيد من حالات الوفاة

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ارتفع عدد الكوريين الجنوبيين الذين لقوا حتفهم بعد تلقي لقاح الإنفلونزا إلى 29 شخصا، مما زاد من مخاوف الجمهور بشأن سلامة لقاحات الإنفلونزا المجانية.وقالت الشرطة إنه تم العثور على امرأة في الثمانينيات من العمر في بوسان ميتة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد أربعة أيام من تلقيها لقاح الإنفلونزا في مستشفى في "ديغو".وتعد هذه هي الوفاة التاسعة والعشرين في البلاد، منذ الإبلاغ عن أول حالة في إنتشون يوم الجمعة الماضي.وتنتشر حالات الوفاة غير المبررة في جميع أنحاء البلاد، حيث أبلغت مدينة سيول عن حالتين أمس الخميس.وبالإضافة إلى ذلك، يظهر على المزيد من كبار السن أعراض مثل ضيق التنفس لأسباب غير معروفة بعد تلقي لقاحات الإنفلونزا.وتحاول السلطات الصحية إيجاد أي صلة بين الوفيات الأخيرة وتلقي لقاح الإنفلونزا.