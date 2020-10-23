السلطات الأمريكية توافق على ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أمس الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، في علاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات في الولايات المتحدة.ووفقا لوكالة رويترز للأنباء ووسائل إعلام أخرى، منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الموافقة على العقار الذي طورته شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية للصناعات الدوائية.وبذلك يصبح العقار المضاد للفيروسات، الذي تم ترخيصه للاستخدام في حالات الطوارئ منذ مايو الماضي، أول دواء يحصل على موافقة كاملة من هيئة الأغذية والأدوية لعلاج فيروس كورونا.وقد تم إعطاء هذا الدواء للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عندما أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.وذكرت وسائل الإعلام أن "دانيال أوداي"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "غيلياد" قال في بيان إن السرعة والإحكام اللذين وصلت بهما شركته إلى هذا الإنجاز يعكسان الالتزام المشترك للشركة والوكالات الحكومية ومحققي التجارب السريرية لتطوير خيارات العلاج الجديدة للمرضى بفيروس كورونا.