تسجيل 155 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا

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ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياته منذ 42 يوما، وسط زيادة العدوى الجماعية المرتبطة بدور رعاية المسنين والمرافق الطبية الأخرى.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حتى الساعة 12:00 من صباح اليوم الجمعة، تم تسجيل 155 حالة إصابة إضافية بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25,698 شخصا.ويعد هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الإصابات مستوى 100.ومن بين الحالات الجديدة: 138 إصابة محلية، و17 إصابة بين الوافدين من الخارج.وتم تسجيل 121 حالة في منطقة العاصمة سيول الكبرى، بما في ذلك 19 حالة في مدينة سيول، و98 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و4 حالات في مدينة إنتشون.وارتفع عدد الحالات المرتبطة بمركز إعادة التأهيل في مدينة كوانغ جو إلى 106 حالات حتى ظهر أمس الخميس.وتم تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين، ليرتفع مجموع الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 455 حالة وفاة.