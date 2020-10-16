وزيرة الخارجية الكورية تزور الولايات المتحدة قريبا

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اتفقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" على إجراء لقاء بينهما قريبا في الولايات المتحدة.جاء هذا الاتفاق في محادثتين هاتفيتين أجرتهما الوزيرة الكورية "كانغ" مع "بومبيو" يومي أمس وأول من أمس، حيث بحث الوزيران المسائل العالقة بين سيول وواشنطن وسبل زيادة التعاون بين البلدين بشأن القضايا الدولية الراهنة.كما اتفق الجانبان على التعاون الوثيق بشأن دعم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" المرشحة لرئاسة منظمة التجارة العالمية.واتفقا أيضا على زيارة الوزيرة الكورية "كانغ كيونغ هوا" للولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن لبحث الأوضاع الراهنة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وكان من المقرر أن يقوم الوزير الأمريكي "بومبيو" بزيارة لكوريا الجنوبية في أوائل أكتوبر الجاري ولكن تم تأجيلها بسبب إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا.