تنظيم مهرجان كوريا سيل فيستا للتسوق في نوفمبر

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تقرر تنظيم مهرجان "كوريا سيل فيستا" للتسوق خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر القادم.وقالت اللجنة المنظمة إن ألفا و328 شركة كورية ستشارك في مهرجان هذا العام، بعد أن كان عدد الشركات المشاركة في مهرجان العام الماضي 704 شركات.وأكد وزير الصناعة والتجارة والطاقة "سونغ يون مو" في اجتماع عقده مع اللجنة المنظمة اليوم الجمعة على أهمية تنفيذ الأحداث الهادفة إلى إنعاش الاستهلاك المحلي بالتعاون بين المستهلكين والشركات والحكومة المركزية والإقليمية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدلائل على أن الاستهلاك المحلي قد بدأ يتمتع بانتعاش بفضل الاستقرار الأخير في وضع الحجر الصحي.وأضاف أن الحكومة ستدعم فعاليات المهرجان باستخدام جميع الوسائل الممكنة، ليكون مهرجان "كوريا سيل فيستا" لهذا العام نقطة انطلاقة لإنعاش الاقتصاد الكوري.