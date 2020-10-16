بايدن مستعد للالتقاء بكيم جونغ أون بعد نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" إنه مستعد للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إذا وافق "كيم" على المضي قدما في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.جاء ذلك ردا على سؤال طُرح عليه خلال مناظرته التلفزيونية الثانية والأخيرة مع "دونالد ترامب" أمس الخميس، حيث أكد على ضرورة جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسحلة النووية.كما أكد "بايدن" أن "ترامب" قد منح الشرعية للنظام في كوريا الشمالية و"زعيمها البلطجي" على حد وصفه.وأضاف أن كوريا الشمالية تمتلك الآن صواريخ ذات قدرات أعلى مما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ قادرة على ضرب أهداف في أراضي الولايات المتحدة.ورد "ترامب" بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أصبح تربطه به علاقة جيدة وأنه لن يفكر في ارتكاب عمل عدائي ضد الولايات المتحدة.لكن "بايدن" رد عليه بالقول إن الولايات المتحدة كانت لديها علاقة جيدة مع "هتلر" قبل غزوه الدول الأوربية.