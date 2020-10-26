الأحزاب السياسية تعرب عن تعازيها في وفاة رئيس شركة سام سونغ

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أعربت الأحزاب السياسية الكورية عن تعازيها في وفاة رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي كون هي".وقال "جو هو يونغ" رئيس حزل "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، إن "زعيم الابتكار" الذي قاد شركة سام سونغ لتتحول إلى شركة عالمية، قد توفي، مؤكدا على أن "لي كون هي" قد رفع مكانة سام سونغ العالمية وكذلك مكانة كوريا الجنوبية.كما أصدر المتحدث باسم حزب الشعب المعارض الصغير بيانا أعرب فيه عن التعازي في وفاة "لي"، ووصفه بأنه كان "نجما عظيما" في مجتمع الأعمال الكوري، وقال إن مساهماته في الاقتصاد الكوري الجنوبي كانت كبيرة.ومن جانبه أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" عن تعازيه الحارة في وفاة رئيس شركة سام سونغ، متمنيا أن يرقد الفقيد بسلام. وفي الوقت الذي أشار فيه إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لإرث "لي"، قال رئيس الحزب الحاكم في منشور على فيسبوك إن "لي" قد تمكن من إحداث التغيير والابتكار بقيادته، مما جعل سام سونغ شركة عالمية. كما قال رئيس الحزب الديمقراطي إن "لي"، مع ذلك، كان له أيضا آثار سلبية على الاقتصاد من خلال تعزيز النظام الاقتصادي الموجه للشركات الكبرى، ومن خلال رفض النقابات العمالية.