انخفاض حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين لثلاثة أشهر متتالية

أظهرت بيانات رسمية أن تجارة كوريا الشمالية مع الصين قد انخفضت لثلاثة أشهر متتالية نتيجة لجائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أمس الأحد، بلغ حجم التجارة بين البلدين 20 مليونا و80 ألف دولار أمريكي في شهر سبتمبر، بانخفاض نسبته 19.4% مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق.وقد أغلقت كوريا الشمالية حدودها في أواخر يناير الماضي عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار في الصين، وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة على الشحنات الواردة لمنع انتشار الوباء داخل حدودها.وانخفض حجم التجارة بين البلديْن الشيوعيين إلى مستوى قياسي بلغ 18 مليونا و60 ألف دولار في مارس، ثم ارتفع إلى 96 مليونا و80 ألف دولار في يونيو، لكنه انخفض مجددا بنسبة 23,7% على أساس شهري في يوليو، ثم انخفض في الشهرين التاليين بعدما شددت كوريا الشمالية إجراءات الحجر الصحي.