توقعات بتغيب نائب رئيس شركة سام سونغ عن جلسة المحكمة اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من غير المرجح أن يمثل نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" أمام المحكمة في جلستها المقررة اليوم الاثنين، وذلك بسبب وفاة والده "لي كون هي"، أمس الأحد.وتخطط محكمة سيول العليا لعقد أول جلسة استماع اليوم، قبل إجراء المحاكمة في قضية تورط "لي" في فضيحة رشوة وفساد تحيط بالرئيسة السابقة المسجونة "بارك كون هي". وقد أرسلت المحكمة بالفعل استدعاء إلى "لي".ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم "لي"، باعتباره الابن الوحيد لوالده الراحل، باستقبال المعزين خلال الأيام القليلة القادمة، في سرادق العزاء المقام في أحد المستشفيات في جنوب سيول. وقد قال "لي" إن فريق الدفاع القانوني عنه سوف يحضرون الجلسة.ويذكر أنه لا يتوجب على "لي" كمتهم أن يحضر هذه الجلسة الإجرائية التي ستؤكد فيها المحكمة على مواقف كل من النيابة والمدعى عليه، وتناقش القضايا القانونية الرئيسية وإجراءات المحاكمة.