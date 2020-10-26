الرئيس يؤكد على أن قيادة لي كون هي قدمت نموذجا يُحتذى بواسطة الشركات الكورية

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن تعازيه الحارة في وفاة رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي كون هي".وأوضح المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ مين صوك" أن "مون" قال إن القيادة التي أظهرها "لي" توفر نموذجا عظيما يحتذى بواسطة الشركات الكورية الجنوبية، التي تكافح حاليا للتغلب على أزمة جائحة كورونا.وأضاف المتحدث أن "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس قد زار سرادق العزاء ونقل رسالة تعازي شخصية من الرئيس إلى عائلة الفقيد، أعرب فيها عن حزنه الشديد لوفاة "لي كون هي" الذي يعتبر أحد رموز الأعمال في كوريا الجنوبية، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد.وأشار الرئيس في رسالته إلى أن "لي" عزز قطاع أشباه الموصلات كصناعة رائدة في كوريا من خلال قيادته المبتكرة وحوّل سام سونغ إلى شركة عالمية.