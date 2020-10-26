الدولية خبير أمريكي يؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا على نطاق واسع حتى منتصف 2021

قال "أنتوني فاوتشي" كبير الخبراء الطبيين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، إنه سيكون من الواضح ما إذا كان لقاح كورونا آمنا وفعالا بحلول أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر القادم.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي" أمس الأحد، أضاف "فاوتشي" الذي يشغل منصب رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه لن تكون هناك جرعات كافية لتطعيم عامة الناس في ذلك الوقت. وأشار إلى أن هناك تحديدا معينا للأولويات، حيث ستذهب الجرعات الأولى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم إلى أولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا.

وتوقع "فاوتشي" أنه سيكون من الصعب للغاية حتى الربع الثاني أو الثالث من العام القادم أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع على الصعيد الوطني الأمريكي.









