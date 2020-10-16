اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيان تعزية في وفاة رئيس مجموعة سام سونغ

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أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين بيان تعزية في وفاة "لي كون هي" رئيس مجموعة "سام سونغ".وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في البيان إن "لي كون هي" رعا دورات الألعاب الأولمبية من خلال اتفاقية المشاركة الموقعة بين مجموعة "سام سونغ" واللجنة الأولمبية الدولية، وبذل جهوده للترويج للأولمبياد على مستوى العالم، وساهم في الحركة الأولمبية عن طريق الدمج بين الرياضة والثقافة، مما أدى إلى إنجاح دورات الألعاب الأولمبية.وأضاف أن التراث الأولمبي لـ"لي كون هي" رئيس مجموعة "سام سونغ" سوف يستمر إلى الأبد، وأنه سيتم تنكيس العلم الأولمبي في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا في ذكرى وفاته.الجدير بالذكر أن الرئيس الراحل لمجموعة سام سونغ "لي كون هي" قد تم انتخابه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1996، وانسحب من العضوية في عام 2017 بسبب إصابته بمرض القلب.ويذكر أيضا أن مجموعة "سام سونغ" بدأت في رعاية الأولمبياد منذ دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في ناكانو اليابانية في عام 1998 بناء على اتفاقية الرعاية التي وقعت مع اللجنة الأولمبية الدولية، وتمتد صلاحية الاتفاقية حتى دورة لوس أنجلس للألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في عام 2028.