وفاة لي كون هي رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات

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توفي "لي كون هي" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات عن عمر يناهز 78 عاما.وقالت شركة "سام سونغ للإلكترونيات في بيان لها إن "لي" توفي صباح أمس الأحد وكان أعضاء أسرته إلى جانبه، بمن فيهم ابنه نانب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ".وسوف تقام جنازته كجنازة عائلية بطريقة متواضعة، بناء على رغبة "لي كون هي" وأسرته.وقال مسؤول في شركة "سام سونغ" إن الشركة ترفض قبول الزهور وزيارات المعزين، مشيرة إلى حظر التجمعات الداخلية لأكثر من 50 شخصا لمنع انتشار فيروس كورونا.وتتكون أسرة الراحل من زوجته السيدة "هونغ را هي"، وأولاده الثلاثة:"لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"لي بو جين" رئيسة فندق شيلا، و"لي صو هيون" رئيسة المجلس التنفيذي لمؤسسة "سام سونغ" الترفيهية.وكان "لي كون هي" قد أصيب بنوبة قلبية حادة يوم العاشر من مايو من عام 2014 في منزله، وحصل على إنعاش قلبي رئوي في مستشفى "سون تشون هيانغ" في سيول، ثم تم نقله إلى مستشفى "سام سونغ سيول"، وظل هناك في وحدة الرعاية المركزة منذ ذلك الحين وحتى وفاته.وقد تولى "لي كون هي"، المولود في عام 1943، منصب رئيس مجموعة "سام سونغ" في عام 1987 خلفا لوالده الراحل "لي بيونغ تشول" مؤسس شركة "سام سونغ".وقد اشتهر "لي" بقوله لموظفي "سام سونغ" في عام 1993: "هيا نغير كل شيء باستثناء زوجاتنا وأطفالنا"، مما جعل "سام سونغ" التي كانت في المرتبة الثالثة من بين الشركات الكورية آنذاك، خامس أكبر علامة تجارية على مستوى العالم.وتم انتخابه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1996، لكنه انسحب من العضوية عام 2014 بسبب إصابته بمرض القلب.