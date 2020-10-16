الرئيس الكوري يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره البولندي

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس البولندي "أندريه دودا" المصاب بفيروس كورونا.كما أعرب الرئيس "مون" في موقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد عن دهشته وأسفه للنبأ المفاجئ الذي يفيد بتأكيد إصابة الرئيس "دودا" بفيروس كورونا.وأعلن سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية أول من أمس السبت أن الرئيس البولندي "دودا" أصيب بفيروس كورونا، مؤكدا على أنه في صحة جيدة.وكان الرئيس الكوري "مون" قد عقد قمتين مع نظيره البولندي "دودا"، الأولى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في شهر فبراير عام 2018، والثانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في العام الماضي في نيويورك.وقد أجرى الرئيس "مون" محادثة هاتفية مع نظيره البولندي "دودا" في شهر أبريل الماضي، حيث تبادلا الآراء بشأن تعزيز التعاون بين البلدين بعد انتهاء أزمة كورونا.