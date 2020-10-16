تراجع التبادل التجاري الكوري والعالمي بشكل متزامن بسبب كورونا

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تبين أن حجم التبادل التجاري الكوري والعالمي أيضا قد تراجع بشكل متزامن خلال الربع الثاني من هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.وطبقا لنتائج تحليل لبيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية، الذي قامت به نائبة البرلمان "يانغ كيوغ سوك" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بلغ حجم التبادل التجاري لكوريا الجنوبية 109 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 18.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم التبادل التجاري الكوري قد شهد انخفاضا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت نتائج التحليل إلى أن حجم التبادل التجاري العالمي بلغ 3 تريليونات و762 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع نسبته 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما أشارت إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية شهد زيادة بنسبة 5.6% في يوليو، و2.8% في أغسطس، و11.8% في سبتمبر الماضي، وهو ما ساعد على تقليل نسبة انخفاض حجم التبادل التجاري الكوري عن نسبة الانخفاض العالمي.