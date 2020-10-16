رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا منذ 32 شهرا

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تم أمس الأحد الإبلاغ عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مدينة "تشون آن" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية إنه تم اكتشاف سلالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من نوع "إتش 5 إن 8" في عينة من فضلات الطيور البرية في ممر "بونغ كانغ" المائي بمدينة "تشون آن".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في كوريا منذ شهر فبراير من عام 2018.يشار إلى أنه يتم حاليا تربية مليونين و740 ألفا من الدواجن في 181 مزرعة في مناطق تبعد 10 كيلومترات عن ممر "بونغ كانغ" المائي، وقد حظرت سلطات الثروة الحيوانية نقل الدواجن داخل تلك المناطق.الجدير بالذكر أنه تم في الآونة الأخيرة الإبلاغ عن عدد من حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في الخارج.