وزارة الدفاع الكورية تبحث مسألة تقديم معلومات استخباراتية للأمم المتحدة

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" إن وزارته تراجع القوانين ذات الصلة من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقدم معلومات استخبارات عسكرية إلى الأمم المتحدة أم لا، بشأن قضية مسؤول وزارة مصائد الأسماك الكورية الجنوبية، الذي قتل على يد جنود كوريين شماليين، الشهر الماضي.وفي حديثه خلال جلسة تدقيق برلمانية نظمتها لجنة الدفاع الوطني في مقر البرلمان أمس الاثنين، أشار "سوه" إلى أن التوفير المحتمل للمعلومات التي حصل عليها الجيش الكوري الجنوبي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باحتمال تعبير ذلك المسؤول المقتول عن نيته الانشقاق إلى الشمال، هي قيد المراجعة.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "توماس أوجيا كوينتانا" تقريرا حول هذه القضية المعنية إلى اللجنة الثالثة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، حيث شجب كوريا الشمالية لانتهاكها قوانين حقوق الإنسان الدولية من خلال الإقدام على قتل شخص مدني. وقال الوزير إنه على علم بذلك التقرير، لكن وزارته لم تتلق بعد طلبا من الأمم المتحدة بشأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.وقد قُتل مسؤول وزارة مصائد الأسماك البالغ من العمر 47 عاما على يد جنود كوريين شماليين الشهر الماضي بعد أن انجرف في مياه كوريا الشمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي.