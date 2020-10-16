الحكومة الكورية تؤكد استمرار حظر دخول المطرب يو سونغ جون

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن حظر الدخول طويل الأمد سيظل ساريا على المغني الأمريكي كوري الأصل "يو سونغ جون" لتهربه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.وأدلت "كانغ" بهذا التصريح في جلسة تدقيق برلمانية عقدت أمس الاثنين، ردا على سؤال ذي صلة من النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "آن مين سوك"، حيث شددت على أن وزارة الخارجية راجعت هذه القضية مؤخرا مرة أخرى، وقررت عدم السماح بإصدار تأشيرة دخول لـ"يو".وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام الذي أشار إلى "عيوب إجرائية" في قرار حظر الدخول، قالت الوزيرة إن قرار المحكمة لا ينبغي أن يُفهم على أنه أمر برفع الحظر، بل يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحظر.وقد تعرض المطرب البالغ من العمر 43 عاما، والذي كان أحد أشهر المطربين في كوريا الجنوبية، لانتقادات عامة قوية بعد أن تخلى عن جنسيته الكورية في عام 2002 ليتفادى أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. وعادت القضية إلى الظهور في يوليو الماضي عندما رفضت القنصلية العامة الكورية في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية إصدار تأشيرة له عقب حكم المحكمة العليا، ومن ثم رفع "يو" دعوى قضائية ضد ذلك القرار.