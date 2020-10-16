تقرير يقول إن الاتحاد الأوربي يدعم المرشحة النيجيرية في انتخابات منظمة التجارة

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية أمس الاثنين إن الدول الأوربية اقتربت من التوصل إلى موقف موحد بشأن المرشحة التي ستحصل على دعم الاتحاد الأوربي في انتخابات رئاسة منظمة التجارة العالمية.ونقل التقرير عن العديد من مسؤولي الاتحاد الأوربي قولهم إن دول الاتحاد الأوربي تسعى لدعم المرشحة "إنغوزي أوكونجو إيوالا" وزيرة المالية النيجيرية السابقة، مقابل وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي".وقال مسؤول في الاتحاد الأوربي إن الاتحاد الأوربي واصل المناقشات الداخلية لإقناع خمس دول أعضاء تقاوم هذه الخطوة، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يتم الحصول على الدعم الجماعي للمرشحة النيجيرية بحلول يوم الاثنين.وكان تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن دول أوربا الشرقية ودول البلطيق تدعم المرشحة الكورية الجنوبية.من ناحية أخرى، ستجرى منظمة التجارة العالمية مسحا يشمل 164 دولة عضوا حول من يفضلون منصب الرئيس القادم لها، اليوم الثلاثاء.