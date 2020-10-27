الحكومة تفرض تدابير أكثر صرامة على مشتري المنازل في المناطق الخاضعة للقيود

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ابتداء من اليوم الثلاثاء، ستطبق الحكومة الكورية إجراءات أكثر صرامة على الذين يشترون منازل في المناطق الخاضعة للوائح سوق العقارات الأكثر تشددا، وذلك بعد أن دخلت التعديلات على القانون ذي الصلة حيز التنفيذ.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، فإنه بناء على القانون المعدل، سيتعين على الأشخاص الذين يشترون منازل في المناطق التي تخضع لقيود المضاربات العقارية وغيرها من المناطق التي حددتها الحكومة للوائح الأكثر صرامة، أن يقدموا خطة تمويل بغض النظر عن سعر العقار.وفي خطة التمويل تلك سيتوجب على مشتري المنازل أن يشرحوا بالتفصيل كيف سيجمعون الأموال للشراء وما إذا كانوا سيستخدمون مدخراتهم أو قروضهم أو سيبيعون بعض الأسهم.وسيتوجب على الأشخاص الذين يشترون منازل في مناطق تقييد المضاربة مثل سيول وكواتشون وسيجونغ تقديم خطط تمويل بالإضافة إلى شهادات رصيدهم المصرفي ومبيعات الأسهم.وكانت خطة التمويل مطلوبة فقط لشراء منازل تزيد قيمتها عن 300 مليون وون، لكن التعديل القانوني الأخير ينص على طلب مثل هذه الخطة لجميع المنازل بغض النظر عن السعر.