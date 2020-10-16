الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1,9% في الربع الثالث من العام

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انتعش اقتصاد كوريا الجنوبية ونما بنسبة 2% تقريبا في الربع الثالث من هذا العام، بعد أن ظل في حالة انكماش لمدة ربعين سنويين متتاليين بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نما بنسبة 1,9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع الربع السابق.ويمثل هذا أول نمو فصلي بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا سلبيا بنسبة 1,3% في الربع الأول، و3,2% في الربع الثاني.وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في أغسطس الماضي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1,3%، ولتحقيق هذا التوقع يجب أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 1% على الأقل في الربعين الثالث والرابع.وبالمقارنة مع العام الماضي، انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1,3% في الربع الثالث، بينما كان الانكماش السنوي في الربع الثاني 2,7%.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية زاد بنسبة 15,6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، بينما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0,1%.