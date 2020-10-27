الناتج المحلي الإجمالي الكوري يعود إلى النمو في الربع الثالث بسبب الصادرات

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قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" إن الاقتصاد الكوري سجل نموا إيجابيا في الربع الثالث نتيجة لأداء الصادرات.وقدم الوزير "هونغ" هذا التقييم في كلمته الافتتاحية في اجتماع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصاد، في سيول اليوم الثلاثاء.وكان البنك المركزي الكوري قد أصدر تقريرا في وقت سابق من اليوم قال فيه إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نما بنسبة 1,9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع الربع السابق، الذي تقلص فيه بنسبة 3,2%.وأشار الوزير "هونغ" إلى أن هذا يعتبر أكبر نمو فصلي منذ عشر سنوات، أي منذ الربع الأول من عام 2010 عندما سجل نموا بنسبة 2%. وقال إنه من المشجع أن الاقتصاد يسير على مسار الانتعاش حيث عاد إلى النمو على خلفية الانتعاش السريع في الصادرات.وأضاف "هونغ" أن التحسن في صادرات كوريا الجنوبية، مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الصين والاقتصادات الرئيسية الأخرى، قد أدى إلى هذا النمو الإيجابي في الربع الثالث.