لجنة التجارة الأمريكية تؤجل اتخاذ قرار بشأن قضية إل جي كيم

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أرجأت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة مرة أخرى اتخاذ قرار في قضية الأسرار التجارية التي تورطت فيها شركتا "إل جي كيم" و"إس كيه إنوفيشن"، الكوريتان الجنوبيتان.وقالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إنها ستؤجل حكمها النهائي في القضية حتى يوم 10 ديسمبر، دون إبداء أسباب لهذا التأجيل.وكان من المقرر في البداية اتخاذ القرار يوم 5 أكتوبر ولكن تم تأجيله إلى يوم أمس الاثنين.ويثير التأجيل الثاني غير المعتاد تكهنات بأن لجنة التجارة لديها مشاكل بشأن هذه القضية، حيث يقال إن إدارة "ترامب" لا تريد حكما سلبيا ضد شركة "إس كيه إنوفيشن"، لأنه قد يؤدي إلى حظر استيراد بطاريات الشركة وربما يعطل إمدادات الأجزاء الرئيسية لشركات صناعة السيارات الأمريكية.وكانت شركة "إل جي كيم" قد قدمت شكويين تجاريتين ضد شركة "إس كيه إنوفيشن" في أبريل 2019 في الولايات المتحدة، حيث ادعت "إل جي كيم" أن "إس كيه إنوفيشن" سرقت واستخدمت أسرارها التجارية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية من خلال توظيف موظفيها السابقين.