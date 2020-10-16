كوريا الجنوبية تجري مسحا بيئيا لمصب نهر الهان في نوفمبر

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تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق مسح بيئي للأراضي الرطبة على الجانب الكوري الجنوبي من نهر الهان الذي يمر بين الكوريتين.وكشفت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن هذه الخطة اليوم الثلاثاء، قائلة إنها ستبدأ المسح في الجزء الجنوبي من مصب نهر الهان في أوائل شهر نوفمبر.وأوضحت أنها تجري مشاورات حول الجدول الزمني المفصل للمسح مع الوحدات العسكرية في المنطقة.ويهدف المسح البيئي المخطط له إلى التحضير لتفتيش مشترك محتمل بين الكوريتين لمصب نهر الهان، حيث اتفقت الكوريتان على إجراء ذلك المسح في الاتفاقية العسكرية الموقعة بينهما يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 2018.وكانت الكوريتان قد أجريتا عملية تفتيش مشتركة لمصب نهر الهان لمدة 35 يوما، أي خلال الفترة من الخامس من نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر من عام 2019، ولكن لم يتم إجراء المزيد من عمليات التفتيش المشترك بسبب جمود العلاقات بين الكوريتين في أعقاب انهيار قمة هانوي الأمريكية الكورية الشمالية التي عقدت في شهر فبراير من العام الماضي.