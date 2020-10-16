كوريا الجنوبية تخطط لتطوير تقنيات خاصة بحاملة طائرات خفيفة

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تخطط كوريا الجنوبية لتطوير 9 تقنيات رئيسة خاصة بحاملات الطائرات الخفيفة حتى عام 2024.وقامت إدارة برنامج اقتناء الدفاع اليوم الثلاثاء بتنظيم اجتماع لإطلاق عمليات تطوير تقنيات كورية خاصة بتصميم وبناء حاملة طائرات خفيفة لسلاح البحر الكوري.وكانت الإدارة قد اختارت 9 تقنيات رئيسة خاصة ببناء حاملة طائرات تحجم الدول المتقدمة عن نقلها، بما فيها التقنيات الخاصة بمواد طلاء عازلة للحرارة التي تزيد عن ألف درجة مئوية لسطح الحاملة الأعلى، ونظام نقل الذواخرالمسلحة، ومحاكاة إقلاع وهبوط الطائرات.ومن المخطط أن يتم تطوير التقنيات التسع حتى عام 2024، من قبل 7 معاهد أبحاث من القطاعات العسكرية والأكاديمية والخاصة.وتصل حمولة أول حاملة طائرات كورية محلية الصنع إلى 40 ألف طن، وستحمل على متنها 16 مقاتلة للإقلاع العمودي، ومن المتوقع أن يتم نشرها في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.