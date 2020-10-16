واشنطن تؤكد التزامها بالتعهدات بالدفاع عن كوريا الجنوبية

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قال وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" إن عدم إدراج مادة تقضي بإبقاء حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية عند مستوياتها الحالية في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الاستشاري الأمني الكوري الأمريكي الذي عقد في البنتاغون يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري، جاء ضمن خطة الحكومة الأمريكية لضبط حجم القوات الأمريكية الموجودة في الخارج بشكل مرن.وأشار الوزير "صوه" إلى أن الولايات المتحدة قد شعرت بعبء بشأن تلك المادة منذ سنوات، لكنه أضاف أن إلغاء المادة لا يعنى تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مؤكدا على أهمية متانة اتفاقية الدفاع الموقعة بين سيول وواشنطن.وقال إنه لم يتم في الاجتماع الاستشاري الأمني لهذا العام تناول القضايا المتعلقة بخفض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وأكد الوزير الكوري "صوه" أن نظيره الأمريكي "مارك إسبر" قد أعرب عن عزم الحكومة الأمريكية الالتزام بمعاهداتها بالدفاع عن كوريا الجنوبية.