إقامة معرض آسيان لموجة الثقافة الكورية في نوفمبر

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أعلنت مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" اليوم الثلاثاء أنها ستقيم الدورة الثانية عشرة من "معرض آسيان لموجة الثقافة الكورية لعام 2020" اعتبارا من يوم الثاني من نوفمبر ولمدة أسبوعين.ويهدف المعرض إلى تنمية تصدير المنتجات الاستهلاكية والخدمية ذات الصلة بأغاني الكيبوب ومسلسلات الدراما الكورية، وسوف يقام معرض هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.وسيقدم بعض فناني الكيبوب عروضا في الحفل الافتتاحي باستخدام تقنية خاصة بالواقع المعزز، بمن فيهم المطرب "تيه مين"، وفرقة "سوبر جونيور دي آند إي"، والمطربة "إيلي".وقال رئيس مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوان بيونغ أو" إن موجة الثقافة الكورية أصبحت محرك نمو جديدا للاقتصاد الكوري، معربا عن عزمه تعريف الدول الآسيوية بتميز المنتجات الاستهلاكية الكورية من خلال المعرض القادم.