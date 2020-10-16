مستشار مون الخاص يدعو للسعي المتزامن لنزع السلاح النووي وإرساء نظام للسلام

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شدد المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" للشؤون الخارجية والأمن القومي، على تنفيذ دعوة الرئيس لبذل جهود متزامنة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام للسلام الدائم فيها.وأدلى "مون جونغ إين" بهذه التصريحات في منتدى السلام في سيول يوم أمس الثلاثاء، حيث قال إن تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين زاد من المخاوف بشأن اندلاع حرب باردة جديدة.وأكد على ضرورة منع تجدد الحرب الباردة في شبه الجزيرة الكورية بأي ثمن، مشدد أيضا على أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية أمر مهم في هذا الصدد.وأشار المستشار الرئاسي إلى أن السعي المتزامن لنزع السلاح النووي وإرساء نظام للسلام سيجلب السلام الدائم لشبه الجزيرة بطريقة "واقعية"، موضحا أن الإعلان الرسمي لإنهاء الحرب الكورية سيكون البداية لتحقيق هذا الهدف. كما حث كوريا الشمالية على التصرف بطريقة استشرافية وفهم أن الأسلحة النووية لن تضمن بقاءها أو ازدهارها.