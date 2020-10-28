مؤشر ثقة المستهلك في كوريا يسجل أعلى نمو منذ أكثر من 11 عاما

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انتعشت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية، حيث نما مؤشر ثقة المستهلك بأسرع وتيرة منذ أحد عشر عاما وستة أشهر، في شهر أكتوبر الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 91,6 نقطة في شهر أكتوبر الجاري، بزيادة مقدارها 12,2 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في شهر سبتمبر.وتمثل هذه القراءة أكبر نمو شهري منذ أبريل 2009 عندما قفز المؤشر بمقدار 20,2 نقطة.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد، والعكس صحيح.وقد نما المؤشر خلال أربعة أشهر متتالية قبل أن ينخفض في سبتمبر وسط عودة ظهور عدوى فيروس كورونا وتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي المشددة.وأرجع البنك المركزي السبب في انتعاش معنويات المستهلكين إلى التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا بعد تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.