واشنطن تعرب عن استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية في أي مكان وفي أي وقت

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قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للالتقاء بكوريا الشمالية في أي وقت وأي مكان، مشددا على أهمية الحوار في حل القضية النووية الكورية الشمالية.وأدلى "مارك نابر" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا واليابان بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها كل من مركز أبحاث الأطلنطي الذي يقع مقره في واشنطن، ومؤسسة شرق آسيا البحثية التي يقع مقرها في سيول.وأشار "نابر" إلى الاجتماعات الثلاثة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، وقال إن الولايات المتحدة أكدت باستمرار على أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا.وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس مع كوريا الشمالية في أي مكان وفي أي وقت، لأنها تعتبر الحوار وحل القضايا من خلال الدبلوماسية بطريقة سلمية أمرا بالغ الأهمية. كما قال أيضا إنه من المهم للغاية استمرار التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأن يواصل البلدان بشكل كامل المضي قدما نحو نزع السلاح النووي من الدولة الشيوعية.