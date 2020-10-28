دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان يجرون محادثات حول قيود الصادرات

Photo : YONHAP News

سيعقد دبلوماسيون كبار من كوريا الجنوبية واليابان اجتماعا يوم غد الخميس لمناقشة سبل حل النزاعات بين البلدين بشأن قيود الصادرات اليابانية وقضية العمل القسري في زمن الحرب.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن "شيجيكي تاكي زاكي" مدير إدارة شؤون آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية اليابانية سوف كوريا الجنوبية بدءا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "كيم جونغ هان".وقد أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية ما جاء في هذا التقرير، حيث أوضح أن "كيم" سيلتقي مع "تاكي زاكي" يوم الغد الخميس في مقر وزارة الخارجية.ويذكر أن "كيم" و"تاكي زاكي" قد التقيا وجها لوجه آخر مرة في سيول في فبراير الماضي قبل حدوث أول انتشار كبير لفيروس كورونا، كما أجريا محادثات في شهر يونيو عبر الفيديو بسبب قيود فيروس كورونا.وفي أثناء إقامته في سيول، يخطط "تاكي زاكي"، الذي يتولى أيضا منصب كبير المفاوضين النوويين اليابانيين، للاجتماع مع كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" غدا الخميس.