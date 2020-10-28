الحكومة الكورية تخفف ضرائب الممتلكات عن أصحاب المنزل الواحد

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ستعلن الحكومة الكورية قريبا عن إجراءات لتخفيض ضرائب الأملاك عن أصحاب المنازل الفردية لمنع زيادة الضرائب على أولئك الناس، حيث تسعى حاليا لرفع الأسعار الرسمية للعقارات.وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن هذه الخطة اليوم الأربعاء في تصريحات افتتاحية خلال اجتماع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في سيول. وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستكشف قريبا عن خطة عامة تعكس سعر السوق للعقارات في الأسعار الرسمية للضرائب.وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الخطة، فإن الحكومة ستحرص على عدم زيادة ضرائب الممتلكات بشكل حاد على الأشخاص الذين يمتلكون منزلا واحدا منخفض أو متوسط السعر.وقال الوزير إن الاجتماع سيجرى مناقشات معمقة حول ضرائب الأملاك، وسوف تصدر الحكومة إعلانا قريبا في هذا الشأن بعد التشاور مع الحزب الحاكم.