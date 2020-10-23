تقرير يقول إن واشنطن تؤيد مرشحة كوريا لمنظمة التجارة العالمية

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قال تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" السياسية الأمريكية أمس إن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الخارج التعرف على ما إذا كانت حكومات الدول التي تعمل فيها تؤيد تعيين وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" في منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.وأوضح التقرير أن الخارجية الأمريكية كانت قد أرسلت برقية دبلوماسية بهذا الشأن يوم 25 من هذا الشهر إلى بعض سفاراتها في الخارج، وهو ما يعتبر إشارة واضحة جدا تدل على أن الولايات المتحدة تؤيد الوزيرة الكورية، لكن هذا التأييد الأمريكي لا يضمن نتيجة الانتخابات.وطبقا للتقرير، طلبت البرقية الدبلوماسية من السفارات الأمريكية في الخارج توجيه سؤال إلى الحكومات التي تعمل فيها عن الشخصية التي تؤيدها، مع تقديم توصية غير مباشرة بتأييد المرشحة الكورية.وأضاف التقرير أن الوزارة الأمريكية لم ترسل البرقية إلى السفارات العاملة في الدول التي أعلنت عن تأييدها للمرشة النيجيرية بشكل واضح.الجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية أنهت أمس إجراء مسح على الدول الأعضاء الـ164 للتعرف على مرشحتها المفضلة، حيث تتنافس مرشحة كوريا ومرشحة نيجيريا على الفوز بمنصب رئاسة المنظمة.