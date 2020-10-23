بابا الفاتيكان يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الكوري

Photo : YONHAP News

صرح مكتب الرئاسة الكورية بأن بابا الفاتيكان البابا "فرنسيس" أرسال رسالة خطية إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" قال فيها إنه يصلي من أجل السلام في بلدكم.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كانغ مين صوك" أمس إن البابا فرنسيس كان قد أرسال تلك الرسالة الخطية يوم 23 من هذا الشهر عندما قام السفير الكوري لدى الفاتيكان "لي بيك مان" بزيارة مجاملة بمناسبة انتهاء فترة مهامه هناك.وقال بابا الفاتيكان في رسالته إنه يتقدم بأحر التحيات إلى الرئيس الكوري والشعب الكوري ويطلب الصلاة من أجله هو أيضا.كما أشار إلى أنه يتقدم بتحياته للشعب الكوري الحبيب احتفالا بمرور 200 عام على ميلاد القديس "كيم ديه كون أندريا"، متمنيا أن يبارك الله شعب كوريا.وأوضح المتحدث أن الرئيس أرسل رسالة ردا على رسالة البابا قدم له الشكر فيها.وأضاف أن البابا فرنسيس كان قد أرسل يوم 6 من هذا الشهر رسالة شفوية بواسطة سفير الفاتيكان لدى كوريا أعرب فيها عن أمنياته بالسلام والازدهار للرئيس الكوري والشعب الكوري، مؤكدا على أنه يرسل رسائل المباركة كلما أتيحت له فرصة.