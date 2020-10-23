18 % انخفاضا في عدد حالات الزواج في كوريا خلال أغسطس

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انخفض عدد حالات الزواج في كوريا بحوالي 20 % خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل أقل مستوى له حسب معيار أشهر أغسطس منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة.وأصدرت هيئة الإحصاءات الكورية تقريرا اليوم حول اتجاه عدد السكان في أغسطس من العام الجاري 2020، حيث اتضح أن عدد حالات الزواج في ذلك الشهر قد بلغ 15 ألفا و33 حالة، بانخفاض قدره 3 آلاف و303 حالات، أي بنسبة 18% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعتبر أيضا أقل عدد على الإطلاق، وكذلك أكبر انخفاض في أشهر أغسطس منذ بدء الإحصاءات في عام 1981.وأوضح مسؤول في الهيئة أن هذه النتيجة جاءت بسبب انخفاض عدد السكان في فئة الثلاثينيات من العمر، وأيضا بسبب جائحة كورونا، وغيرهما من العوامل.أما عدد حالات الطلاق في نفس الشهر فقد بلغ 8 آلاف و457 حالة بانخفاض 597 حالة بالمقارنة مع العام السابق، وهو أيضا الأقل حسب معيار أغسطس منذ عام 2008.وقال التقرير إن عدد حالات الزواج ظل ينخفض منذ عام 2012.